Собянин рассказал, насколько хватит прочности медицинской системы в Москве

Москва, 17 апреля. Столичная медицинская система обладает запасом прочности на две недели. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обеспечение системы здравоохранения запасом прочности в условиях эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 он назвал главной задачей.

«Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя — мы точно обеспечены дополнительными мощностями», — сказал Собянин.

Ранее столичный градоначальник открыл больницу для больных пневмонией COVID-19 в новой Москве. Медучреждение было построено всего за месяц и обеспечено тысячей коек, передает РИАМО.

Кроме того, Собянин предоставил арендные каникулы предпринимателям, которые пользуются городским имуществом. Льготы получат около 11 тысяч компаний, сообщает «Ридус».

По последним данным, в Москве зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе в течение последних суток почти две тысячи. Медики вылечили от ранее неизвестного заболевания более полутора тысяч пациентов, 127 скончались.

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Сейчас эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, эпицентр распространения переместился в Европу и США.