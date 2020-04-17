Около 50 тысяч магазинов закрылись из-за коронавируса в Москве

Москва, 17 апреля. Порядка 50 тысяч магазинов приостановили работу в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Немерюк отметил, что из 68 тысяч магазинов в столице, временно закрыты около 50 тысяч. Непродовольственные магазины работают только на доставку, всевозможные сетевые и интернет-магазины ежедневно доставляют горожанам большое количество различных товаров. В Москве продолжают функционировать почти 18 тысяч продовольственных магазинов.

«По каким-то позициям у нас был десятикратный спрос, рост спроса на отдельные группы товаров. Работали в усиленном режиме, но справились с этим. Сейчас торговля работает стабильно», — заявил Немерюк.

По его словам, в столице отсутствует ценовое колебание на 52 группы товаров первой необходимости.

«На эти 52 позиции роста как такового нет, но есть некие сезонные колебания на овощную и фруктовую группу товаров», — сообщил Немерюк.

Он также обратил внимание, что из-за ситуации с коронавирусом вокруг имбиря, чеснока и лимона был создан искусственный ажиотаж. Утверждалось, что данные продукты помогают при профилактике опасной инфекции, что повлекло за собой существенный рост цен.