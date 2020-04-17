Воробьев заявил о разработке мер для запуска стройплощадок в Подмосковье

Москва, 17 апреля. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о разработке регламента, позволяющего запустить строительство нового жилья в регионе во время пандемии коронавируса, а также снижении ипотечных ставок. Власти занимаются поиском способов, которые обезопасят строителей от заражения.

На сегодняшний день работы на строительных объектах заморожены из-за ситуации с распространением опасной коронавирусной инфекции, однако губернатор заявил, что жители области не останутся без жилья.

«Вы знаете, что мы в Подмосковье строим много и прежде всего жилья вводим больше всех в стране. Эта отрасль имеет особое значение и для людей, и для нашей экономики, для всей страны», — заявил Воробьев.

В строительстве новых объектов на территории Подмосковья задействованы порядка 300 тысяч человек. На разных этапах возведения находятся около 1,5 тысячи домов. Сейчас местные власти вместе со строительными компаниями разрабатывают регламенты, чтобы открыть стройплощадки и обезопасить тех, кто там работает, передает телеканал «360».

«Введем его в начале следующей недели. С одной стороны — не подвергать риску людей. С другой — сделать так, чтобы стройка продолжалась», — пояснил Воробьев.

Воробьев напомнид, что в Подмосковье сохраняются льготные программы ипотеки. Так, социальной ипотекой могут воспользоваться врачи, педагоги и молодые ученые. Кроме того, семейная ипотека, подразумевающая минус 3% от базовой ставки, доступна семьям, у которых в 2020 году родился первый ребенок.

Губернатор также успокоил тех, кто уже заплатил за ипотеку в строящихся домах.