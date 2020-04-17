Переболевшим коронавирусом донорам плазмы будут платить в Москве

Москва, 17 апреля. Руководство столицы заплатит донорам плазмы, которые переболели опасной коронавирусной инфекцией. В ближайшее время власти установят порядок выплат. Об этом заявили в оперативном штабе по коронавирусу.

Отмечается, что в крови перенесших коронавирусную инфекцию людей содержатся антитела к опасному заболеванию. По словам специалистов, такую кровь можно использовать для лечения новых инфицированных людей.

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова обратилась к выздоровевшим москвичам с призывом стать донорами.

«Наши врачи помогли вам справиться с инфекцией — помогите и вы тем, кто сейчас находится в больнице», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что в ближайшем будущем будет принят нормативно-правовой акт, который позволит осуществлять денежные выплаты людям, которые пожертвовали свою кровь. По ее словам, в Москве ежедневно выздоравливают около 100-150 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее количество поборовших заболевание пациентов превышает 1,5 тысячи человек, а это значит, что среди них есть те, кто может сдать плазму, передает телеканал «360».

Подчеркивается, что донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который уже переболел коронавирусом и не имеет хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательными анализы на ВИЧ и гепатиты В и С

На сегодняшний день в РФ насчитывается 32008 зараженных коронавирусом людей. Лидирующую позицию по числу инфицированных занимает Москва — 18105.