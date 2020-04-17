Собянин заявил о непростой ситуации с коронавирусом в Москве

Москва, 17 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице сложилась непростая ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом столичный градоначальник сообщил в ходе совещания, которое провел президент РФ Владимир Путин.

При этом мэр Москвы отметил, что ситуация в городе движется не по самому плохому сценарию распространения коронавирусной инфекции благодаря принятым мерам по самоизоляции граждан и другим ограничениям, в том числе введению спецпропусков для передвижения на общественном или личном транспорте.

Он также добавил, что система здравоохранения начинает плавный переход к плановому, нормальному режиму работы. В настоящее время 13 тысяч коек в больницах принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что к понедельнику планировалось развернуть еще 9 тысяч мест.

Ранее оперативный штаб по коронавирусу сообщал, что в Москве за минувшие сутки были официально зарегистрированы 1959 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных в столице достигло 18105 человек.