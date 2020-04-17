Видеонаблюдение помогло выявить 90 нарушителей карантина в Москве

Москва, 17 апреля. Более 90 нарушителей режима самоизоляции в столице были выявлены с помощью городских камер видеонаблюдения. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Отмечается, что за последние сутки с помощью средств фото- и видеофиксации был установлен 21 факт нарушения режима самоизоляции. По словам Данчикова, недобросовестные граждане были не только оштрафованы за несоблюдение ограничительных мер, но и принудительно помещены под наблюдение врачей в специально оборудованные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. Речь идет о людях, которые дали специальное согласие находиться на домашнем карантине в течение лечения и еще две недели после выздоровления.

Там пациенты получат необходимую медицинскую помощь и будут находиться до полного выздоровления.

Напомним, что режим самоизоляции для граждан всех возрастов введен в Москве с 30 марта из-за ситуации с распространением опасной коронавирусной инфекции. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в городе будет работать «умная» система контроля за соблюдением ограничительных мер.

Напомним, что за минувшие сутки в России были официально зарегистрированы 4070 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в 81 регионе страны, 41 пациент скончался, 286 выздоровели и были выписаны из больниц.