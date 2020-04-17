За нарушение пропускного режима в Москве за сутки выписали более 1,5 тыс. протоколов

Москва, 17 апреля. За прошедшие сутки в Москве были составлены более 1,5 тысячи протоколов за нарушение ограничений по передвижению по городу. Об этом заявил министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

За весь период действия режима повышенной готовности в столице были составлены порядка 13,5 тысячи протоколов. Суммы взысканий с нарушителей составляет 54 миллиона рублей. По словам властей, чаще всего нарушают установленные предписания граждане среднего возраста и молодые люди, передает RT.

Ранее сообщалось, что нарушителей пропускного режима ждет штраф в размере 5 тысяч рублей. Отмечается, что при этом транспортное средство не будут эвакуировать на штрафстоянку. Водителей без пропуска просто попросят вернуться к месту фактического проживания. Несоблюдение данной просьбы чревато повторным штрафом. Кроме того, в некоторых случаях может действовать статья о неповиновении сотруднику полиции.

Напомним, что режим спецпропусков для передвижения на общественном или личном транспорте введен на территории Москвы с 15 апреля. Для поездок по столице гражданам необходимо иметь специальный пропуск с QR-кодом. На пешеходов пропускной режим пока не распространяется.