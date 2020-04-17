В Москве задержали гулявшего в полицейской форме мужчину во время самоизоляции

Москва, 17 апреля. Художник и участник Pussy Riot Петр Верзилов задержан за ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции в Москве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице.

В сообщении говорится, что правоохранители задержали Верзилова, когда тот гулял по столице в форменной одежде со знаками различия полиции России. Полицейские встретили его во время патрулирования в Хохловском переулке. Отмечается, что он находился на расстоянии более 500 метров от места проживания. Таким образом, художник проигнорировал требования режима самоизоляции для граждан всех возрастов и других предписаний городского руководства, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

В отношении мужчины были составлены несколько административных протоколов, передает «Пятый канал».