За сутки 1959 человек заразились коронавирусом в Москве

Москва, 17 апреля. За минувшие сутки в столице официально зарегистрированы 1959 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Всего на территории Москвы насчитывается 18105 инфицированных горожан. Отмечается, что в Московской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 472 человека. Общее количество инфицированных по всей стране за сутки выросло на 4070 человек в 81 регионе, передает «Вечерняя Москва».

В оперштабе добавили, что все пациенты с коронавирусом, а также контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением врачей. Там также напомнили, что до 1 мая на территории Москвы действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Местных жителей призывают не покидать свои дома без крайней необходимости. Данные меры были введены в столице для того, чтобы минимизировать риски заражения граждан коронавирусной инфекцией.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице придется на следующие 2-3 недели. Она отметила, что успешность борьбы с пандемией коронавируса будет зависеть не только от самоотверженной работы медиков, но и от дисциплины горожан при соблюдении режима самоизоляции.