Арендаторы городского имущества получат поддержку от властей Москвы

Москва, 17 апреля. Свыше 11 тысяч столичных компаний получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей во время пандемии коронавируса. Речь идет о предпринимателях, которые арендуют землю или недвижимость у города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов отметил, что инструкции по получению городской поддержки получили арендаторы столичного имущества, работа которых была приостановлена и пострадала из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Указанные меры помощи были утверждены столичным градоначальником Сергеем Собяниным в рамках второго пакета антикризисных мер.

От арендной платы освободят туристические фирмы, гостиницы, а также предприятия из сферы торговли, общественного питания, бытовых услуг, социально-воспитательной работы, образования, просвещения, спорта и культуры. Отмечается, что компании таким образом сэкономят порядка 4,6 миллиарда рублей.

Подчеркивается, что для получения помощи от городских властей, предприниматели должны подать заявку в Департамент городского имущества. К своему обращению необходимо прикрепить приказ о приостановлении работы в связи с возникшей эпидемиологической ситуацией и материалы, подтверждающие вид деятельности.