В Москве выздоровели еще 123 заразившихся коронавирусом

Москва, 17 апреля. За сутки 123 пациента с подтвержденным коронавирусом выздоровели в Москве. Общее количество поборовших опасное заболевание людей в столице выросло до 1517 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что в столице за сутки стабильно выздоравливают более сотни пациентов с опасной коронавирусной инфекцией. Она выразила надежду на то, что подобная динамика будет только увеличиваться, передает РИАМО.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1517», — сообщила Ракова.

Ракова напомнила, что в столице пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение либо в стационарах, либо на дому. Кроме того, было принято решение, что все случаи ОРВИ в Москве будут расцениваться медиками как подозрение на опасную инфекцию. Пристальное внимание врачей будет нацелено именно на таких пациентов, если врачи зафиксируют ухудшение состояния человека, то его направят на диагностику в один из 45 специализированных медицинских центров.

Напомним, что в России, по информации оперативного штаба на 16 апреля, за сутки было официально зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом, 34 пациента скончались. За весь период в стране зафиксировано 27938 инфицированных, 2304 человека выздоровели, 232 умерли.