Власти Москвы рассказали, когда ждать пика заболеваемости коронавирусом

Москва, 17 апреля. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице придется на следующие 2-3 недели. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Ракова подчеркнула, что этот период будет сложным для столицы. Она отметила, что успешность борьбы с пандемией коронавируса зависит не только от самоотверженной работы медиков, но и от дисциплины горожан при соблюдении режима самоизоляции.

Так, в столице официально зарегистрированы 16146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 113 пациентов скончались. В Москве введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Руководство города призывает граждан не покидать свои дома без крайней необходимости. В Роспотребнадзоре заявляли, что для отмены режима самоизоляции и возвращения к привычной жизни нужно следовать рекомендациям.

В РФ, по данным на 16 апреля, были зарегистрированы 3448 случаев заражения опасной инфекцией, 34 человека умерли. Общее количество инфицированных достигло 27938 человек, успешно побороли болезнь и были выписаны из больниц 2427 пациентов, 232 скончались.

Ранее известный врач Николай Малышев предрек дальнейший рост эпидемии, рост количества умерших и продление срока изоляции. Медик считает, что каждый день число инфицированных будет расти, будет увеличиваться и смертность, передает Deita.ru.