Минувший четверг стал самым дождливым с начала апреля в Москве

Москва, 17 апреля. Рекордное количество осадков в текущем месяце выпало в четверг в Москве и области. 16 апреля в столице и регионе выпало до 25% месячной нормы дождя. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, в минувший четверг на столицу выпало до 9 миллиметров осадков, в Подмосковье самые сильные дожди прошли на западе, в Можайске — 8 миллиметров. Средний показатель по региону составил 25% месячной нормы осадков.

Выпадение больше части осадков пришлось на вечернее время. На ВДНХ и МГУ пришлось по 5 миллиметров, в Бутово — 8 миллиметров, на территории новой Москвы — 7 миллиметров осадков, передает РИАМО.

Метеорологи говорят, что в Москве и области 17 апреля ожидается преимущественно облачная погода. Воздух прогреется до плюс 10 градусов, возможны небольшие осадки в виде дождя.

Скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 64%. Атмосферное давление будет расти и составит 735 миллиметров ртутного столба, передает «Вечерняя Москва».