Москва, 17 апреля. Городская клиническая больница им. Филатова в Москве работает на пределе своих возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты, заявил главный врач медучреждения Валерий Вечорко.

По словам Вечорко, в клинику поступает около 150 пациентов в сутки.

«Наш стационар изначально был рассчитан на прием 1,3 тыс. пациентов, но мы уже перевыполнили эту цифру. Последнюю неделю у нас находится на лечении больше 1,5 тыс. пациентов, из которых 130 являются реанимационными», — рассказывает главврач.

Он говорит, что больница использует все резервы. Задействованы уже 80 аппаратов ИВЛ.

Согласно последним данным, в столице диагностировано 16,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,3 тыс. пациентов выздоровели, 113 умерли.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников заявлял, что снижение активности коронавируса в Китае может носить временный характер. По его словам, существует вероятность того, что в КНР начнется новая вспышка болезни.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».