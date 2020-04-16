Москвичей с ОРВИ будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Москва, 16 апреля. Москвичи с диагнозом ОРВИ получат штраф, если нарушат режим самоизоляции. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Как рассказала ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова, всем пациентам с симптомами ОРВИ будут выдавать предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

«Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID», — объяснили в штабе.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее утвердил принятый столичными депутатами закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции в городе. Его несоблюдение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей.

Режим самоизоляции действует в столице с 30 марта из-за стремительного распространения коронавируса нового типа. Примеру Москвы последовали и другие российские регионы. Россиянам разрешено покидать свои дома только в экстренных случаях, а также чтобы сходить в магазин за продуктами, посетить аптеку, выгулять домашних питомцев и выбросить мусор.

Столичные суды уже выписали штрафы первым нарушителям режима самоизоляции.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в России превысило 27 тысяч, около 2,3 тысячи человек выздоровели, 232 скончались.