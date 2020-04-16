Власти Москвы разъяснили правила поездок на дачу и к больным родственникам

Москва, 16 апреля. Власти Москвы опубликовали на сайте mos.ru разъяснения о том, как оформить цифровой пропуск при необходимости регулярно посещать дачу или ездить к родственникам.

Для поездки на дачу нужно оформить разовый пропуск. В заявке указывает ФИО гражданина, данные документа, которые удостоверяют личность, номер телефона, цель передвижения.

Власти просят также указывать часть маршрута и госномер автомобиля, карты «Тройка» или «Стрелка» при поездке на общественном транспорте.

Если речь идет о поездке к родственникам, которые нуждаются в помощи. То стоит выбрать тип пропуска на разовое передвижение в «иных целях». Мэрия Москвы порекомендовала переехать к больному домой или забрать его к себе.

Столичные меры назвали эту меру вынужденной, но она необходима для сохранения жизни и здоровья москвичей, пишет «Ридус».

Напомним, что с 15 апреля в московском регионе заработала система электронных пропусков для поездок на личном автомобиле и городском транспорте. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы проверка пропусков была переведена в автоматический режим.

Ранее сообщалось, что губернатора Московской области Андрей Воробьев приехал в Королев, где проверил, как работают сотрудники ГИБДД. Ему рассказали, что автомобилисты понимают необходимость принятых мер во время эпидемии коронавируса.