Воробьев открыл крупнейшую в Подмосковье лабораторию для тестов на коронавирус

Москва, 16 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл крупнейшую в регионе лабораторию для тестов на коронавирус. За сутки здесь могут делать порядка двух тысяч тестов.

Лаборатория заработала на базе Королевской городской больницы. В ней будут работать 20 специалистов, на лабораторию потрачено около 100 млн рублей из местного бюджета. Воробьев отметил, что тесты на коронавирус жизненно необходимы.

«И мы будем порядка семи-восьми тысяч тестов проводить каждый день в области», — сказал глава региона, его слова передает телеканал «360».

По словам Воробьева, раньше в регионе в сутки делали не большее четырех тысяч тестов. Он отметил, что исследования будут делать, в том числе, для предварительно здоровых пациентов.

В самой больнице есть инфекционное отделение на 70 мест, медики готовят еще двести койко-мест. Глава региона отметил, что человеческие и материальные ресурсы брошены на оснащение больниц и помощь заболевшим.

Ранее сообщалось, что Воробьев встретился с инспекторами ГИБДД в Королеве, которые проверяют цифровые пропуска у водителей. По словам одного из правоохранителей, автомобилисты понимают необходимость принятых мер, чтобы избежать распространения коронавируса.

Власти призывают жителей Подмосковья соблюдать самоизоляцию и оставаться дома. На улицу можно выходить только в крайнем случае.