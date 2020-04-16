Инспектор ГИБДД в Подмосковье показал Воробьеву, как проверяет пропуска

Москва, 16 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал сотрудников ГИБДД при проверке пропусков у жителей региона.

В московском регионе запустили систему цифровых пропусков с 15 апреля. Сотрудники ГИБДД сканируют QR-коды водителей, которые передвигаются на личном и рабочем транспорте.

Воробьев пообщался с правоохранителями на Пионерской улице в городе Королеве. Сотрудники ГИБДД рассказали, что проблемы не возникают.

«Все понимают обстановку в стране. Все как бы «за». Люди в масках, в перчатках, антисептики тоже у водителей есть», — сказал собеседник главы региона.

Он добавил, что всем экипажам ГИБДД выдали планшеты для сканирования пропусков, передает телеканал «360».

Московская область находится в числе регионов России с наибольшим количеством зараженных коронавирусом. Властям пришлось ужесточить меры и ввести систему пропусков. Граждане должны оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Несмотря на теплую погоду, жителям Подмосковья не стоит выезжать на природу. Лучше позаботиться о своем здоровье и здоровье близких.

Ранее сообщалось, что число выздоровевших в Московской области превысило сто человек. Власти ожидают, что число переболевших будет увеличиваться.