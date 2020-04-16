Всем пациентам с ОРВИ в Москве начнут выдавать предписания о самоизоляции

Москва, 16 апреля. Всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве будут выдавать предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной, ежедневно фиксируется рост новых заболевших.

«Вирус активно распространяется уже внутри города», — сказала Ракова.

Медики будут контролировать состояние таких пациентов, при необходимости их будут госпитализировать. По словам чиновницы, все пациенты с симптомами ОРВИ должны будут находиться дома в течение двух недель. Это также касается всех лиц, которые проживают вместе с заболевшим.

Данные меры необходимы, чтобы обезопасить других москвичей от коронавируса. При подозрении на пневмонию пациентов доставят в медцентры для проведения КТ легких.

Ранее в Главконтроле Москвы попросили горожан оставаться дома. По словам начальника ведомства Евгения Данчикова, за последние дни правоохранители выписали почти 12 тысяч протоколов об административном нарушении на 50 млн рублей.

Столичные власти призвали жителей города к сознательному отношению к собственному здоровью и здоровью окружающих. Данчиков добавил, что некоторые москвичи даже выходят на улицу, чтобы пожарить шашлыки.