Нарушителей режима самоизоляции в Москве оштрафовали на 50 млн рублей

Москва, 16 апреля. Правоохранители в Москве составили почти 12 тысяч протоколов на 50 млн рублей за нарушение режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Чиновник отметил, что власти призывают горожан оставаться дома и не рисковать своим здоровьем и здоровьем близких. С прошлых выходных в Москве стали привлекать к административной ответственности за нарушение карантина.

По словам Данчикова, москвичи проявляют недисциплинированность. Ситуация пока не улучшается, поскольку горожане гуляют в парках и на детских площадках, пишет издание «Вечерняя Москва».

«У нас много сотрудников полиции работает на улицах Москвы — порядка 13 тысяч полицейских, три тысячи росгвардейцев и около тысячи дружинников», — сказал начальник управления, его слова передает «Царьград».

Он добавил, что некоторые москвичи жарят шашлыки в парках. Напомним, что режим самоизоляции ввели в столице, чтобы остановить распространение коронавируса среди населения.

С 15 апреля в городе заработала система цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте.

Нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом, которые должны оставаться дома по предписанию врачей, отправляют в обсервационные центры до полного выздоровления. Правоохранители выписывают протоколы об административных правонарушениях.