«Яндекс» запустил в Москве домашнее тестирование на коронавирус

Москва, 16 апреля. Компания «Яндекс» и Российский фонд прямых инвестиций запускают тестирование на коронавирус на дому, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В альянс по борьбе коронавирусом входит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Яндекс», и Mail.ru Group, МИА «Россия сегодня». Чтобы сдать тест на коронавирус, нужно подать заявку на сайте проекта «Помощь рядом».

К россиянину приедет медицинский работник, который возьмет мазок, а затем доставит его в лабораторию. Результат исследования можно узнать в течение трех дней, письмо придет на электронную почту.

При запуске проекта тесты смогут сдать москвичи старше 65 лет. Позднее тестирование будут проводить во всех регионах страны для людей всех возрастов, пишет издание «ФедералПресс».

Как сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за последние сутки выявили 1370 новых случаев коронавируса. Всего в столице зафиксировано 16 146 заболевших.

Москва входит в десятку регионов страны с наибольшим числом зараженным коронавирусом. В этом списке Московская область, Петербург, Мурманская область, Краснодарский край и другие регионы.