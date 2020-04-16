Москвич бросил 96-летнюю бабушку в больнице из-за боязни заразиться коронавирусом

Москва, 16 апреля. Житель Москвы не захотел забирать выздоровевшую бабушку из больницы, сославшись на то, что боится заразиться коронавирусом.

Пациентка сейчас находится в отделении нейрохирургии и ждет выписки. Пенсионерка живет с внуком в районе Люблино, передает телеканал «360».

Когда медперсонал сообщил мужчине о выздоровлении его 96-летней родственницы, он отказался приезжать. У пенсионерки также есть дочь, но до нее не удалось дозвониться. Женщина не знает, где живет дочь.

Сотрудники больницы обратились в социальные службы, но там и тоже не помогли. Пенсионерку должны были выписать еще 15 апреля.

Медучреждение, в котором раньше принимали всех пациентов, перепрофилировали для больных коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать для медиков бесплатные номера в гостиницах и проезд на такси от дома до работы и обратно. Это будет финансировать городской бюджет.

Он также сообщил, что три тысячи медиков Российских железных дорог присоединились к борьбе с коронавирусной инфекцией.