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Экономика

Собянин поручил выделить на субсидии для бизнеса до 30 млрд рублей

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Собянин поручил выделить на субсидии для бизнеса до 30 млрд рублей

Москва, 16 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил дополнительно выделить до 30 млрд рублей на субсидирование процентных ставок малому бизнесу, сообщил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Столичные власти понимают, что малый и средний бизнес сильнее всего пострадал из-за коронавируса. Выделение средств на субсидирование идет в рамках третьего пакета мер по поддержке предпринимателей.

Строительному бизнесу разрешат отсрочить платежи за изменение цели предоставления земельных участков. Для бизнеса отсрочат платежи на выкуп недвижимости, которая находится в собственности города.

Собянин также объявил о программе кредитной поддержке бизнеса. По ранее взятым кредитам ставка составит до 6% годовых, по новым кредитам — до 8%. Разницу субсидируют за счет городского бюджета.

С полным пакетом мер можно ознакомиться в личном блоге Собянина. Столичные власти также принимают меры социальной поддержки для разных групп населения — малоимущих, безработных, семей с детьми.

Организована служба волонтеров, которые доставляют продукты питания и лекарства пожилым людям.

Москва находится на первом месте в десятке регионов с наибольшим числом зараженных коронавирусом. В столице подтверждено 16 146 случаев коронавируса.

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