Дороги Москвы в апреле стали на 85% свободнее

Москва, 16 апреля. Дороги в столице стали на 85 процентов свободнее, чем в прошлом месяце, а пассажиропоток значительно снизился, сообщили власти Москвы.

Оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал статистику по транспорту по состоянию на 10.00. Пассажиропоток в метро снизился на 85%, в наземном городском транспорте — на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Число пассажиров пригородной железной дороги снизилось на 68%, такси — 63%. Автомобилистов на личных машинах стало на 66% меньше. Власти Москвы временно отменили услуги каршеринга.

15 апреля по дорогам Москвы на автомобилях и в общественном транспорте передвигались 575 тысяч человек. Столичные дороги стали намного свободнее.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял меры по борьбе с распространением коронавируса среди населения. По его распоряжению с 15 апреля заработала система цифровых пропусков для поездок на личном и городском транспорте.

Правоохранители выборочно проверяют пропуска. Собянин поручил перевести проверку пропусков на автоматический режим с помощью карт «Тройка», «Стрелка» и социальных карт.

За соблюдением в городе режима самоизоляции следят правоохранители. Нарушителей карантина отправляют в обсервационные центры до полного выздоровления.

Собянин также распорядился, чтобы метро работало без затруднений, а на въезде в столицу не было очередей. За реализацию поручений мэра отвечают профильные ведомства.