СМИ сообщили о первом случае заболевания коронавирусом в Звездном городке

Звездный городок, 16 апреля. Первый случай коронавируса выявлен в закрытом территориальном образовании Звездный городок. Об этом сообщает информагентство «Интерфакс».

Таким образом число муниципалитетов Московской области, где выявлен коронавирус, возросло до 60. Лишь три населенных пункта Подмосковья все еще не заражены — это муниципалитеты Восход, Молодежный и Черноголовка. Больше всего заболевших в Одинцово, Красногорске и Мытищах. Отметим, что на территории Звездного городка находится Центр подготовки космонавтов и одноименный музей космонавтики.

Как сообщает «Газета.ру», заражение коронавирусом также выявлено в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. В региональном правительстве заявили, что в учебном заведении обнаружен очаг инфекции, однако не стали уточнять, сколько курсантов и преподавателей заболело.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 27,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 3,4 тыс. в сутки). При этом 2,3 тыс. человек выздоровело, 232 скончалось.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

Чтобы снизить риск распространения инфекции, президент РФ Владимир Путин в начале апреля объявил о нерабочей неделе. Позже он распорядился продлить выходные дни до конца месяца.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.