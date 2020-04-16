Собянин распорядился предоставить медикам бесплатные места в гостиницах

Москва, 16 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси.

Столичные власти делают все необходимое, чтобы облегчить условия работы для медиков, которые борются с эпидемией коронавируса. Медицинским работникам предоставят место для отдыха в гостиницах и услуги извоза за счет бюджета города.

Собянин подписал соответствующее постановление 16 апреля. Власти также предоставили еще четыре автобуса для обслуживания медиков. Они доставляют врачей на работу и отвозят домой.

Как сообщил Собянин в Twitter, к борьбе с коронавирусом подключились три тысячи медработников «Российских железных дорог».

«Сегодня в Москве открылся уже 3-й коронавирусный стационар сети «РЖД-Медицина». Врачи обеспечены необходимым оборудованием», — написал градоначальник.

Напомним, что Москва находится на первом месте в десятке регионов России с наибольшим количеством зараженных коронавирусом.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в Москве выявили 1370 новых случаев коронавируса. Всего в столице зафиксировано 16 146 заболевших.