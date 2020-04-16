Инженер Голод заявил, что его пирамиды укрепляют иммунитет человека

Москва, 16 апреля. Посещение пирамиды на Новорижском шоссе в Подмосковье может укрепить иммунитет человека во время эпидемии коронавируса, заявил инженер Александр Голод.

В Московской области находится 14-метровая конструция, которую Голод называет «энергетической пирамидой». Пирамида была построена на 38-м километре Новорижского шоссе для изучения влияния на окружающую среду.

Инженер уверяет, что внутри пирамиды можно почувствовать космическую энергию, пишет РИАМО. Однако большинство ученых не признают научность проекта Голода. Они полагают, что инженер хорошо зарабатывает на своих лженаучных теориях.

Эффективность пирамид для здоровья человека пока не подтверждена в научном сообществе России. Однако разработками Голода заинтересовались западные исследователи.

Напомним, что Московская область входит в десятку регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом. За последние сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 16 человек, общее число выздоровевших достигло 105 человек.

В регионе действует режим самоизоляции, с 15 апреля введены цифровые пропуска для передвижения на общественном и личном транспорте. Поездки разрешены для работающих граждан, в медицинские учреждения.