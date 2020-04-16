Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Выписанных из больниц москвичей развозят по домам на автобусах

251
0 Оставить комментарий

Выписанных из больниц москвичей развозят по домам на автобусах

Москва, 16 апреля. Столичные власти выделили 18 автобусов, которые развозят по домам выписанных из стационаров горожан, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Число выздоровевших от коронавируса в Москве растет с каждым днем. При необходимости количество автобусов увеличат.

Власти также предоставили еще четыре автобуса для обслуживания медиков. Они доставляют врачей на работу и отвозят домой, пишет издание «Вечерняя Москва».

Транспорт регулярно проходит обработку спецсредствами. Водители пользуются индивидуальными средствами защиты, включая маски, очки, защитные костюмы, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Московской области число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 105 человек.

Новости партнеров

Новости партнеров