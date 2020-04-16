Власти не планируют вводить продуктовые карточки в Москве

Москва, 16 апреля. Власти Москвы не рассматривают введение в столице продуктовых карточек, поскольку ситуация в магазинах стабильная, заявил глава департамента торговли Алексей Немерюк.

Магазины столицы работают стабильно, все продукты на полках в достаточном количестве. По словам чиновника, власти готовы к любому сценарию.

«Эта мера не рассматривается, и мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть работает стабильно», — сказал Немерюк в эфире «Эха Москвы».

Как пишет издание «Вечерняя Москва», идею продуктовых карточек предложил ряд торговых сетей и поставщиков продуктов питания. Они призвали власти раздать карточки наименее обеспеченным гражданам.

С момента объявления пандемии по коронавирусу россияне стали запасаться продуктами и товарами первой необходимости, в том числе гречкой, макаронами и туалетной бумагой.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил поддержать малоимущих граждан бесплатной раздачей продуктов. Он отметил, что с бизнесменов, которые готовы к благотворительности, нужно снять налоговую нагрузку.

Парламентарий также призвал контролировать цены на продукты питания и средства индивидуальной защиты в аптеках.