Власти Подмосковья сообщили о 105 пациентах, вылечившихся от коронавируса

Москва, 16 апреля. Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в Московской области 16 человек выздоровели.

За весь период число выздоровевших достигло 105 человек. У всех пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, анализ показал отрицательный результат.

По данным на 16 марта, в Подмосковье зафиксировали 3054 случая коронавируса, скончались 33 человека, пишет РИАМО. В регионе действует режим цифровых пропусков, которые необходимы для поездок на личном и общественном транспорте.

Власти просят жителей региона не выходить из дома, чтобы не заболеть коронавирусом. Выходить на улицу можно только в крайнем случае — за продуктами и лекарствами, выгуливать собаку, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что столичные власти не планируют вводить продуктовые карточки в Москве. Ситуация с продуктами в магазинах стабильная.