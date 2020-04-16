Дептранс Москвы сообщил, что метро работает без затруднений

Москва, 16 апреля. Станции московского метро 16 апреля работают без затруднений, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Пассажиров почти не было на станциях «Комсомольская», «Домодедовская» и «Царицыно».
«На остальных станциях затруднений также нет, но оставайтесь, пожалуйста, дома»,— говорится в сообщении.
У пассажиров метро пока не проверяют электронные пропуска. Служба безопасности только проводит проверку пассажиров с большими сумками.
На въезде в Москву очередей тоже не зафиксировано. Сотрудники ГИБДД останавливали машины выборочно. Движение ограничено до трех полос.
С 15 апреля в Москве введен режим цифровых пропусков. Уникальный 16-значный код необходим для поездок на общественном и личном транспорте.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы не создавать неудобств для горожан, проверка пропусков будет проводиться в автоматическом режиме.
Система будет отслеживать цифровые пропуска с помощью проездных карт «Тройка», социальных карт. Столичные власти подчеркивают, что важно не допустить скопления пассажиров из-за риска заражения коронавирусом.
В Кремле введение системы пропусков считают адекватной мерой, поскольку москвичи проявили недисциплинированность. Только 10 апреля на улицы города вышли 3,5 млн человек, нарушив режим самоизоляции.