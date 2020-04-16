Синоптики пообещали москвичам теплую погоду

Москва, 16 апреля. Теплая погода ожидается в Москве в четверг, днем возможны небольшие осадки, пишут «Метеоновости».

Температура воздуха в столице составит 5-7 градусов тепла, в Московской области воздух прогреется до 10 градусов тепла. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным — до 730 мм ртутного столба, влажность воздуха составит 70%. При такой погоде возможно обострение хронических заболеваний суставов, пишет РИАМО.

Синоптики предупредили москвичей, что пятница и предстоящие выходные будут дождливыми. Солнце вернется в московский регион в понедельник.