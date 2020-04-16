Москвичам пообещали морозную пасхальную ночь

Москва, 16 апреля. Ночные температуры воздуха в пасхальную ночь могут опуститься до -2 градусов в Москве, а в Подмосковье — до -4 градусов, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В воскресенье мы прогнозируем солнечную погоду с прояснениями, не исключено, что иногда будет пробиваться солнце, температура будет около ноля в пасхальную ночь с вероятностью того, что в Москве будет -2 градуса, по области — около -4», — говорит синоптик.

Он подчеркивает, что такие отрицательные значения будут около 4 утра.

Ранее синоптик отмечал, что днем на Пасху будет переменная облачность, а также возможны небольшие осадки. Согласно его предварительному прогнозу, температура в столичном регионе будет от 0 до 3 градусов тепла.

В начале месяца Вильфанд сообщал, что температура воздуха в апреле будет около или выше нормы на всей территории РФ.