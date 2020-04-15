В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Москва, 15 апреля. Семеро пациентов, заразившихся коронавирусом, скончались в Москве. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Согласно его информации, у всех семерых была подтвержденная пневмония и положительный тест на коронавирус. Возраст скончавшихся был от 36 до 86 лет.

«У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких», — сообщает пресс-служба оперштаба.

Отмечается, что большинство пациентов страдали от сопутствующих заболеваний, среди которых была гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз и онкология.

В ведомстве еще раз напомнили всем москвичам о необходимости соблюдать строгий режим самоизоляции.

О вспышке коронавируса в китайской Ухани стало известно в последний день 2019 года. На фоне быстрого распространения болезни ВОЗ вскоре объявила пандемию. К настоящему моменту подтверждена гибель 126 тысяч людей от COVID-19 по всей планете. В России зафиксировано 198 летальных исходов.

В рамках борьбы с опасной инфекцией российские власти предпринимают жесткие ограничительные меры. По всей стране отменены массовые мероприятия, в том числе и спортивные соревнования. Государственная граница закрыта для пассажирского сообщения.