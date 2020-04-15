Власти Москвы вводят автоматический режим проверки пропусков в метро

Москва, 15 апреля. Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут в автоматический режим через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту, сообщили в департаменте транспорта.

Власти Москвы введут автоматический режим проверки пропусков поэтапно. 16 апреля появится инструкция для пассажиров, отмечается в сообщении.

С 15 апреля в столице ввели систему цифровых пропусков. В первый день на некоторых станциях метро выстроились очереди пассажиров. Правоохранители проверяли у москвичей пропуска.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эта ситуация создает риски на фоне эпидемии коронавируса. Он распорядился, чтобы работа сотрудников ГУВД не приводила к массовым скоплениям людей.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает введение в столице системы пропусков адекватной мерой. Это связано с недисциплинированностью москвичей, который должны оставаться дома и выходить на улицу только в крайней необходимости.