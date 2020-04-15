Собянин пообещал бизнесу стабилизационные кредиты

Москва, 15 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о третьем пакете поддержки бизнеса, который подразумевает стабилизационные кредиты и снижение ставок по ним.

Градоначальник отметил, что из-за коронавируса сильно пострадали отрасли, которые напрямую обслуживают потребителей. Собянин подчеркнул, что власти города поддержат бизнес.

«Свою задачу правительство Москвы видит в том, чтобы помочь предпринимателям сохранить свой бизнес, трудовые коллективы и ресурсы для возвращения к нормальной жизни», — написал он в личном блоге.

Десятки предприятий получили отсрочку по уплате налога на имущество, земельных платежей и торгового сбора. Власти обнулили арендную плату за землю и нежилой фонд, который находится в собственности города.

Власти Москвы запустят программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. По ранее взятым кредитам правительство города субсидирует процентную ставку до 6% годовых.

«Стабилизационные» кредиты субсидирутся до 8%. Столичное правительство уже договорилось со Сбербанком об отсрочке на 6 месяцев по уплате основной суммы долга. Власти также приглашают к сотрудничеству другие банки.

Собянин попросил компании использовать полученные средства на поддержку бизнеса на территории Москвы, зарплаты работникам. Полный список мер, которые приняли власти Москвы, можно посмотреть здесь.

Ранее Собянин озвучил меры социальной поддержки для москвичей, которые оказались в трудной ситуации. Он подчеркнул, что эти меры расширят в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Напомним, что в Москве по-прежнему действует режим самоизоляции. С 15 апреля ввели цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Тем, кто ходит пешком, пропуска не нужны.