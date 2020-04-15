Дочь и тесть известного хирурга отравились угарным газом в Подмосковье

Москва, 15 апреля. Тела пенсионера и ребенка обнаружили утром в одном из коттеджей в Раменском районе Подмосковья.

Инцидент произошел 14 апреля, погибли 8-летняя дочь и тесть известного нейрохирурга. Тещу, которая была вместе с супругом и внучкой, удалось спасти.

Женщину срочно госпитализировали, пишет KP.Ru. По предварительным данным, смерть произошла от отравления угарным газом. Ночью в машине Toyota, которая находилась в гараже под домом, произошел произвольный запуск двигателя.

За несколько часов угарный газ распространился по всему дому. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве двое украинских шахматистов отравились газом. Еще один инцидент произошел в Петербурге, тогда от угарного газа погибла молодая девушка.