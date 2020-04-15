Хулиганы в Подмосковье разбили иномарку бывшего мужа Пугачевой

Москва, 15 апреля. Неизвестные разбили BMW продюсера Евгения Болдина в поселке Барвиха Московской области, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел, когда за рулем находилась супруга Болдина — 38-летняя певица Марина Лях. Она припарковала авто рядом с магазином и ушла за покупками.

Когда Лях вернулась, то обнаружила разбитую машину. У иномарки помят правый бок, разбит бампер, на кузове вмятины. Свидетелей происшествия не нашли, пишет KP.Ru.

Евгений Болдин — третий муж певицы Аллы Пугачевой. Он помог ей с концертами в СССР и с заграничными гастролями. После развода с певицей продюсер женился на артистке из Краснодарского края. Марину Лях с Болдиным познакомил Лев Лещенко.

Ранее сообщалось, что мошенник выманил у московского дрессировщика Эдгарда Запашного 50 тысяч рублей. Злоумышленник прикинулся его другом — бойцом UFC Олейником.

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