Сотрудники Росгвардии в Подмосковье сдали 30 литров донорской крови

Москва, 15 апреля. Сотрудники Росгвардии сдали кровь в подмосковном городе Реутов, акция приурочена к Национальному дню донора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Бойцы подразделений ГУ Росгвардии по Московской области вместе с областной станцией переливания крови продолжают донорскую акцию «От сердца к сердцу». Первыми кровь сдали сотрудники ОМОН «Пересвет».

Они передали благотворительную эстафету правоохранителям в городе Реутов. Забор крови выполняется медиками мобильных бригад на базе передвижного комплекса. Перед тем, как сдать кровь, все сотрудники Росгвардии сделали тест на коронавирус.

«Донорская кровь в больницах нужна постоянно. В связи со сложившейся ситуацией в стране, поток доноров уменьшился», — рассказал завотделением заготовки крови Московской областной станции переливания крови Сергей Демин.

Росгвардейцы сдали 30 литров крови, которую направят в клиники области. Медики поблагодарили правоохранителей за помощь, отметив, что они вносят большой вклад в развитие добровольного донорства в России.

По словам замначальника ГУ Росгвардии по региону Алексея Разбойникова, ведомство не только борется с преступностью, но и готово прийти на помощь россиянам в тяжелых ситуациях.

Напомним, что Национальный день донора в России отмечают 20 апреля. По статистике, каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждался в донорской крови.

Заменители крови существуют, но они дорогостоящие и уступают по качеству настоящей крови. Донором крови в России может стать гражданин старше 18 лет, который прошел медицинское обследование.

Согласно закону о донорах и донорстве, люди, сдавшие кровь не менее 40 раз, могут получить нагрудный знак «Почетный донор России».