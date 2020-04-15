Роскомнадзор заблокировал фейки о продаже пропусков в Москве

Москва, 15 апреля. Роскомнадзор заблокировал фейковую информацию на двух интернет-ресурсах о продаже пропусков для передвижения по Москве, сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура России потребовала закрыть доступ к недостоверной информации об изготовлении цифровых пропусков на период карантина в Москве и Подмосковье. Как отметили в Роскомнадзоре, фейковая информация уже недоступная для пользователей.

С 15 апреля в Москве и области ввели режим цифровых пропусков. Они необходимы для передвижения на общественном и личном транспорте. Для тех, кто ходит пешком в ближайшие к дому магазины и соблюдает все меры безопасности, пропуск не нужен.

Журналист Александр Малькевич заявил, что в России растет число фейков о коронавирусе. 14 апреля СК РФ возбудил уголовное дело в отношении администратора паблика «Омбудсмен полиции» в «ВКонтакте» из-за фейка о коронавирусе. Пользователь заявлял о большом числе зараженных коронавирусом в одном из военных вузов Петербурга.

Ситуацией также воспользовались оппозиционно настроенные лица и СМИ, пытаясь запугать граждан. Так, «Новой газете» пригрозили судом из-за публикации ложных сведений о «чрезвычайных мерах» на территории ЗАТО города Заозерска в Мурманской области.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обвинил в травле «Эхо Москвы» и призвал радиостанцию прекратить тиражировать фейки о коронавирусе.