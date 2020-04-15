СК РФ показал видео катастрофы Sukhoi Superjet в «Шереметьево»

Москва, 15 апреля. Следователи ГУ по расследованию особо важных дел СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении пилота Дениса Евдокимова.

Пилот обвиняется в нарушении правил безопасности движения, что повлекло за собой смерть двух и более лиц. Следователи считают, что 5 мая 2019 года при посадке самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево» Евдокимов совершил жесткую посадку.

В результате его действий самолет загорелся, погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Десять человек получили травмы различной степени тяжести. В момент аварии в самолете находилось более 80 человек.

Сотрудники СК РФ провели пожарно-технические, летные и другие необходимые экспертизы. Они установили обстоятельства инцидента, проверили действия диспетчеров и спасателей.

Следователи изучили данные бортовых регистраторов, которые исключают неисправность воздушного судна. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру РФ.