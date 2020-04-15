Общая сумма штрафов за нарушение карантина в Москве превысила миллион рублей

Москва, 15 апреля. Более 200 нарушителей карантина принудительно госпитализировали в Москве, общая сумма штрафов превысила один миллион рублей.

Пациенты с подтвержденным коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме, должны оставаться дома. За ними наблюдают медики. Главное правило — не выходить на улицу до полного выздоровления.

Однако более 200 человек нарушили предписание, их госпитализировали в обсервационные центры.

Как пишет РИАМО, за последние сутки в Москве коронавирус выявили у 1774 человек. Число зараженных в столице достигло 14 776 человек.

Режим самоизоляции действует в Москве, с 15 апреля ввели цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте по городу. Правоохранители проверяют пропуска при входе в метро.