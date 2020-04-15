Собянин разобрался с очередями при проверке пропусков в метро Москвы

Москва, 15 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что очереди в метро, возникшие из-за проверки цифровых пропусков, были устранены.

С 15 апреля в Москве ввели режим цифровых пропусков. В метро из-за проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками ГУВД, образовались очереди, написал Собянин в Twitter.

«Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — добавил столичный градоначальник.

Собянин подчеркнул, что на данный момент очереди устранены, а работа по проверке пропусков нормализована. Он пообещал, что в Москве перейдут к автоматизированному контролю.

Напомним, что для поездок по городу на личном и общественном транспорте нужен пропуск. Уникальный 16-значный код дает возможность передвигаться на метро, МЦД, МЦУ, мотоцикле, машине и других видах транспорте.

При этом причина поездки должна быть уважительной — на работу, в медучреждение. Москвичам, которые ходят пешком в ближайшие магазин и аптеку, пропуск не нужен.

Пропуск также не оформляется на несовершеннолетних, код не нужен правоохранителям, военнослужащим и лицам с удостоверениями гособразца.

Ранее Собянин пообещал принять в Москве дополнительные меры социальной поддержки горожан в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.