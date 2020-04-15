Собянин пообещал принять новые меры поддержки москвичей

Москва, 15 апреля. Столичные власти примут новые меры поддержки жителей Москвы по мере развития ситуации с коронавирусом, заявил мэр Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что ограничения из-за эпидемии коронавируса ударили по привычной жизни москвичей.

«По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», — написал Собянин в личном блоге.

Семьи с детьми до трех лет дополнительно получают по 5 тысяч рублей. В Москве повысили ежемесячное пособие на детей до семи лет — до 7613 рублей. Пособие по безработице из-за коронавируса составило 19,5 тысячи рублей, эти деньги будут выплачивать до сентября.

Безработные с несовершеннолетними детьми получат надбавку в размере 3 тыс. рублей. Пожилым москвичам выплатят по 4 тысячи рублей, пишет РИАМО.

Напомним, что с 15 апреля в столице ввели цифровые пропуска. Москвичи могли подать на получение 16-значного кода с 13 апреля. Пропуска необходимы для поездок на работу и передвижения по городу на общественном и личном транспорте.

Правоохранительные органы имеют право проверить пропуск у гражданина и спросить о причине его выхода из дома. Пропуска не нужны тем, кто вышел за покупками в ближайший к дому магазин или выгуливает собаку.

Ранее сообщалось, что столичные метрополитен закрывает вестибюли на 20 станциях метро из-за низкой нагрузки. Пассажиропоток в подземке снизился на 80%. В некоторые часы поезда ездят почти пустые.