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Власти Москвы подали в суд на компанию супруга Алсу

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Власти Москвы подали в суд на компанию супруга Алсу

Москва, 15 апреля. Мэрия Москвы подала в арбитражный суд на фирму бизнесмена Яна Абрамова, что подтверждается данными картотеки арбитражных дел.

Супруг певицы Алсу владеет долей в ЗАО «Тат-плаза». Компания арендует старинное здание на Большой Татарской улице. Двухэтажное здание нуждается в ремонте.

Департамент имущества насчитал 266 тысяч рублей задолженности по договору аренды от 2005 года и подал в суд на фирму Абрамова.

Алсу вышла замуж за Яна Абрамова в 2006 году, они воспитывают двух дочерей.

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