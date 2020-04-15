Легковушка врезалась в дерево в Подмосковье, пострадали пять человек

Москва, 15 апреля. Водитель легковушки врезался в дерево возле заправки в Раменском, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

ДТП произошло в ночь на 15 апреля. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. После столкновения машина загорелась.

В результате аварии пострадали пять человек, их госпитализировали. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили автомобиль. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, пишет РИАМО.

Ранее аналогичный инцидент произошел на западе Москвы, тогда иномарка врезалась в дерево, травмы получили три человека.