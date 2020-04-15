Антициклон принесет в Москву дожди

Москва, 15 апреля. Теплая погода установится в столичном регионе в среду, воздух прогреется до 10 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

На погоду в Москве влияет антициклон, днем пройдут небольшие дожди. В столице температура воздуха составит 5-7 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла.

Синоптики предупредили о понижении атмосферного давления и снижении количества кислорода в воздухе. Некоторым москвичам дышать будет сложнее.

Ветер усилится до 14 метров в секунду, пишет издание РИАМО. Синоптики пообещали, что апрель будет по-весеннему теплым.

Первая декада месяца оказалась теплой, среднесуточная температура воздуха на несколько градусов была выше климатической нормы.