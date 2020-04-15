Дороги в Подмосковье не будут перекрывать на время пандемии коронавируса

Москва, 15 апреля. Подмосковные дороги не будут перекрывать на фоне ограничительных мер, принятых на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.

«Каких-либо перекрытий дорог не планируется», — сказал он, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, злостные нарушители будут штрафоваться, но в целом полиция нацелена на вежливый режим работы с гражданами, а также организацию профилактических действий. Стрыгин подчеркнул, что составление протоколов не является панацеей. В то же время, полицейские Московской области составили уже более 600 протоколов за нарушение карантина. Весь состав полиции области переведен на усиленный режим работы.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев. В прошлую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ухудшении ситуации в столице, передает «Газета.ру». Уже с этой недели в столице был введен пропускной режим. Временно на неделю ограничена или прекращена работа большинства городских организаций. В случае необходимости ограничения будут продлеваться.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.