Оперативный штаб подтвердил смерть 11 пациентов с коронавирусом в Москве

Москва, 15 апреля. Одиннадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Возраст скончавшихся пациентов – от 48 до 86 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, включая гипертонию, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Отмечается, что трое из них страдали хроническим бронхитом.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», — сообщила пресс-служба ведомства.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 120 тысяч человек.

В России зафиксирована 21 тысяча случаев заражения. Более полутора тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц. Власти своевременно приняли ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране. В частности, закрыты музеи, театры, кафе и бары, запрещены массовые мероприятия. Также президент России продлил нерабочие дни с сохранением заработной платы до конца апреля. В стране продолжают работать, в частности, продуктовые магазины, аптеки, медицинские учреждения.