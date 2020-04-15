Дорожные камеры Москвы пока не будут регистрировать водителей без пропусков

Москва, 15 апреля. Дорожные камеры в российской столице не будут регистрировать для выписки штрафа водителей без цифровых пропусков в ближайшие дни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в мэрии Москвы.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля все московские автовладельцы, не оформившие цифровой пропуск с указанием номера своей машины, будут штрафоваться при проезде перед каждой из дорожных камер на пять тысяч рублей. В столичной мэрии эту информацию опровергли.

«Пока нет. Сейчас эта информация не верна, ближайшие два дня - тоже не верна. Потом посмотрим», — приводит ТАСС слова собственного источника.

Указом московского мэра Сергея Собянина, с 29 марта в столице введен режим самоизоляции. В Москве закрыты все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости; закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Нарушение режима самоизоляции грозит жителям штрафом в пять тысяч рублей.

Ранее Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в Москве продолжает набирать обороты. Он также ввел в Москве с 13 апреля пропускной режим.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 120 тысяч человек.

В России зафиксирована 21 тысяча случаев заражения. Более полутора тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.